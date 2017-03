A integração do guarda-redes Moreira foi a principal novidade no treino do Estoril.O guardião voltou a trabalhar sem limitações, depois de ter estado afastado dos relvados nas últimas semanas, por ter fraturado uma costela frente ao Sp. Braga. Entretanto, o médio Taira foi ontem operado ao menisco do joelho esquerdo, como Record antecipara, e vai estar a afastado da competição até finais de abril, só devendo voltar a jogar em maio.

Autor: Manuel António Abrantes