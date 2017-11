Continuar a ler

O Feirense entrou melhor no jogo e logo aos cinco minutos viu ser-lhe anulado um golo. Luís Machado meteu a bola no fundo das redes, mas o juiz da partida considerou que a jogada ficou marcada por um toque com a mão.



Aos 17, Hélder Malheiro voltou a parar o jogo para assinalar grande penalidade a favor da equipa visitante por considerar que Sagna defendeu com a mão. José Valência converteu e fez o 1-0, justo, mas que acabaria por culminar num alerta para o Moreirense.



A equipa da casa reagiu muito bem à desvantagem e assumiu mesmo o jogo, aproximando-se com cada vez mais perigo da área adversária muito graças às arrancadas rápidas de Tozé e às transições 'endiabradas' de Ronaldo Peña e de Zizo.



E a reviravolta no marcador deu-se em dois minutos. Primeiro foi Arsénio quem fez o empate após passe de Sagna (34 minutos). Seguiu-se um cabeceamento mortífero de Iago Santos também após assistência do defesa franco-senegalense do Moreirense (36 minutos).



O conjunto orientado por Nuno Manta Santos não se deixou intimidar e voltou a equilibrar a contenda. Até ao intervalo os fogaceiros estiveram perto do empate, mas Felipe brilhou ao defender, aos 44, um cabeceamento de Flávio Ramos que tinha 'selo' de golo.



Na segunda parte, o guardião vimaranense voltou a estar em evidência ao evitar, com um 'voo' difícil, que um livre marcado de forma muito forte e colocada por João Tavares, culminasse em golo (48 minutos).



O jogo entrou numa fase mais morna, menos objetiva e algo atrapalhada, com sucessões de falhanços como o de Valência, aos 50 minutos, que a meio metro da linha de golo preferiu rematar por cima.



No lado oposto, o Moreirense também desperdiçou oportunidades flagrantes como uma de Peña que esbarrou em Flávio Ramos (68) ou dois remates de Tozé (72 e 78) que saíram ao lado.



Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães.



Moreirense - Feirense, 2-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



0-1, José Valência, 17 (grande penalidade).



1-1, Arsénio, 34.



2-1, Iago Santos, 36.



- Moreirense: Felipe, Sagna, Mohamed Abarhoun, Iago Santos, Rúben Lima, Zizo (Aouacheria, 84), Bruno Ramires, Neto, Arsénio (Frederic Maciel, 73), Tozé (Alan Schons, 88) e Ronaldo Peña.



(Suplentes: Jhonatan, André Micael, Frederic Maciel, Alan Schons, Aouacheria, Koffi e Alfa Semedo).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Feirense: Misklewicz, Diga, Flávio Ramos, Briseño, Kakula, Hugo Seco (Gustavo Ermel, 75), Cris Santos (João Silva, 68), Luís Aurélio, Luís Machado, José Valência e João Tavares (Tiago Silva, 75).



(Suplentes: Alampasu, Tiago Silva, Gustavo Ermel, Luís Rocha, Kodjo, João Silva e Kiki).



Treinador: Nuno Manta Santos.



Árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tozé (45), Diga (71) e Tiago Silva (90+2).



Assistência: 569 espetadores.

O Moreirense recebeu e venceu o Feirense por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça CTT, no qual os minhotos até começaram a perder.José Valência, ao converter uma grande penalidade, deu vantagem ao Feirense aos 17 minutos, mas Arsénio e Iago Santos consumaram a reviravolta com golos marcados no espaço de dois minutos (34 e 36) dando vantagem ao detentor do título desta prova.Com este resultado o Moreirense passou a dividir a liderança do grupo C da Taça com a Oliveirense, que esta tarde venceu em casa do Vitória de Guimarães por 4-1.

Autor: Lusa