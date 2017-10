O Moreirense ofereceu ao Canelas 2010 a sua parte da receita do encontro entre ambos para a Taça de Portugal, realizado no domingo e que terminou com a vitória dos cónegos, que assim seguiram para a 4.ª eliminatória.O clube de Gaia mostrou-se muito agradecido pela atitude do emblema que milita na Liga NOS e deixou o seu reconhecimento à direção do clube presidido por Vítor Magalhães.

Autor: João Baptista Seixas