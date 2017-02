Continuar a ler

"Sempre apoiado pelo Moreirense, Reinaldo foi tratado em Portugal até regressar ao Brasil no ano de 2011", refere o comunicado.



O emblema presidido por Vítor Magalhães endereçou à família de Reinaldo Souza condolências pela perda e garante que o guardião "fará parte, para sempre" da história e das lembranças do Moreirense.



"Além do jogador, Reinaldo deixou a sua marca com quem privou pela sua grande qualidade humana", lê-se na publicação.



Reinaldo Souza chegou ao Moreirense na temporada 2009/10, realizou dois jogos, mas pouco tempo depois de ter ingressado no plantel foi-lhe detetado um tumor nos ossos.



O guarda-redes brasileiro Reinaldo Souza, que alinhou no Moreirense na temporada 2009/10, morreu esta segunda feira, anunciou o clube minhoto de futebol em nota publicada no seu portal.De acordo com a nota do atual 16.º classificado da 1.ª Liga o jogador brasileiro não resistiu a uma doença oncológica.

Autor: Lusa