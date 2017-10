Continuar a ler

O presidente do CA, José Fontelas Gomes, falou ao site da FPF e descreveu José Pratas como "um árbitro de referência do futebol português, atual observador e formador dos quadros profissionais, além de uma pessoa afável e sempre disponível".



Quem também reagiu foi Pedro Proença, presidente da Liga. "Hoje perdemos um dos árbitros que mais engrandeceu a classe. José Pratas representava uma geração de árbitros que teve grande relevância no desenvolvimento do futebol profissional. Sentimos todos a sua perda", partilhou.



José Pratas, antigo internacional, morreu este domingo aos 59 anos, vítima de doença prolongada. O árbitro, que teve uma longa carreira de 25 anos, conta com inúmeros clássicos no currículo e apitou mais de 200 encontros.O fim da carreira do árbitro, que nos dias de hoje era observador do Conselho de Arbitragem da FPF, foi anunciado a 31 de dezembro de 2002 e o seu último jogo aconteceu na Póvoa de Varzim, num Varzim-FC Porto.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto