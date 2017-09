Continuar a ler

Aproveitando as dificuldades do adversário, o Moura impôs-se no jogo e inaugurou o marcador aos 26 minutos, com um lance de Drogba Camará, depois da cobrança de um pontapé de canto por Walter.



Após o golo do Moura, o Gil Vicente acordou um pouco e criou três grandes oportunidades de golo, mas teve problemas de finalização e duas foram desperdiçadas por João Pedro e uma por Batatinha.



Na segunda parte, o Moura teve menos garra e o Gil Vicente dominou o jogo e criou várias situações de perigo junto da baliza da equipa alentejana, mas sem conseguir chegar ao golo.



Quase no fim da partida, o Moura voltou à carga e, no último minuto, Walid Hanifi tentou aumentar a vantagem e quase marcou o segundo golo da equipa alentejana, com um forte remate, que encalhou na figura do guarda-redes do Gil Vicente.



Jogo no Estádio do Moura Atlético Clube, em Moura.



Marcador:

1-0, Drogba Camará, 26 minutos.



- Moura: Igor Landim, Paul Moussinga, Tó Miguel, Bruno Torres (Bruno Jesus, 81), Drogba Camará, Lucas, Mamadi Baldé, Walter (Walid Hanifi, 68), Bruno Gomes, Pedro Almeida e Bryan Botuly (Miguel Lopes, 46).



Suplentes: Gilson, Bruno Jesus, Miguel Lopes, Walid Hanifi, Rafael Santos, Ricardo Machado e Tavira.



Treinador: Rui Maside.



- Gil Vicente: Júlio Neiva, Gonçalo Duarte (Rui Miguel, 46), Luiz Eduardo, Reko, Valdeir (Fall, 66), João Pedro (James, 55), Batatinha, Tormena, Camará, Luís Tinoco e André Fontes.



Suplentes: Rafa, Jonathan, Rui Faria, James, Tiger, Fall e Rui Miguel.



Treinador: Jorge Casquilha



Árbitro: André Narciso.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Walter (42), Bruno Gomes (66), Tormena (82) e Rui Miguel (87).



O Moura, da Série E do Campeonato de Portugal, venceu hoje o Gil Vicente, da 2.ª Liga, por 1-0, conquistando a passagem à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, no primeiro jogo orientado pelo novo treinador, Rui Maside, que começou a treinar a equipa na passada quarta-feira.O jogo começou equilibrado, com investidas das duas equipas, mas cedo o Moura mostrou as 'garras' da vontade de ganhar, fazendo pressão constante sobre os jogadores com posse de bola e criando dificuldades nas jogadas do Gil Vicente.