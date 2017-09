Rui Maside é o novo treinador do Moura, penúltimo classificado da Série E do Campeonato de Portugal Prio, e já orientará a equipa no próximo domingo, diante do Gil Vicente, em casa, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal.Maside sucede a Tiago Raposo, vítima dos maus resultados. O emblema alentejano regista uma vitória e três derrotas no campeonato e está na zona de descida. O adjunto João Portela, que colaborou com Tiago Raposo, passa a auxiliar Rui Maside, o qual estava inativo desde a época passada, quando orientou o Armacenenses.

Autor: Armando Alves