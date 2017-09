Jorge Simão aproveitou a semana longa, uma vez que só joga em Setúbal na 2ª feira, para preparar uma mudança tática no novo xadrez, procurando soluções para o seu predileto 4x4x2 e já usado nas passagens por Chaves e Braga. Depois de ganhar ao Benfica sem mexer uma única peça no onze que tinha perdido na jornada anterior, em Guimarães, o novo treinador dos axadrezados vai agora apostar numa equipa que já será à sua imagem, após oito dias consecutivos de trabalho que serviram principalmente para um melhor conhecimento de todo o grupo.Nesse sentido, a mudança do ‘chip’ tático é possível, até porque Jorge Simão já terá percebido que tem unidades no plantel que encaixam bem na nova filosofia, mas há ainda um ponto de interrogação neste assunto a que o próprio técnico pode dar resposta amanhã, na conferência de imprensa de antevisão.

Autor: António Mendes