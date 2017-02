Continuar a ler

Sistema anti-FC Porto. Na época passada, nos sub-19, Nuno Manta começou a preparar o jogo contra o campeão FC Porto duas semanas antes. Em segredo, mudou o 4x3x3 para um 5x3x2 . Defender bem e contra-atacar melhor foi o segredo para o triunfo por 1-0, com golo de Marcelo Santos.



Andaime para os jogos. Ainda em 2015/16, Pepa não tinha o nível IV e era o adjunto Nuno Manta que aparecia na ficha de jogo como treinador dos seniores, ele que também orientava os juniores. Legalmente, não podia estar no banco dos sub-19 e lembrou-se de mandar construir um andaime mesmo ali ao lado. Bem no alto, contornou os regulamentos e esteve sempre perto dos seus jogadores, como gosta.



. Em 2008/09, Nuno Manta estava nos sub-15 e sentiu os jogadores demasiado nervosos antes de um jogo contra o FC Porto. Na hora de mostrar o vídeo com os pontos fortes do adversário, o treinador surpreendeu-os com imagens de... belas mulheres. Os miúdos choraram de tanto rir e só depois lá passou o resumo do FC Porto. A equipa até jogou bem, mas perdeu pela margem mínima.. Como sempre, pouco antes do jogos, Nuno Manta revela o onze escrevendo os nomes dos titulares. Uma vez, no quadro do balneário apenas 10 nomes foram percetíveis. O treinador explicou: "Não consegues ler? Aqui diz Dioguinho, é como tens jogado... Se queres que escreva o teu nome igual ao dos outros, mostra o jogador que és nos treinos." A resposta não podia ter sido melhor: vitória com um golaço do visado!