A Liga já garantiu mais de 850 mil euros relativos a multas aplicadas a clubes, jogadores e agentes desportivos só nesta época e nas três competições organizadas por si - Liga NOS, Liga Ledman e Taça CTT. Uma verdadeira fortuna, que daria para comprar dois Lamborghini Aventador iguais ao que Cristiano Ronaldo tem na garagem (e ainda sobrava, pois o bólide está avaliado entre 350 mil a 400 mil euros).

Só no último fim-de-semana, com os jogos da 1.ª e da 2.ª ligas, a organização que tutela o futebol profissional em Portugal garantiu mais de 40 mil euros. O Benfica, devido ao comportamento dos adeptos em Santa Maria da Feira, contribuiu com 16.678 euros.

Estes valores resultam dos castigos aplicados pela secção profissional do Conselho de Disciplina (FPF) e revertem na totalidade para os cofres da Liga. Em relação às últimas temporadas, os valores dispararam.



Autor: Sérgio Krithinas