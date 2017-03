Continuar a ler

Campeão do Mundo em 1989 e 1991 e segundo em 2011, Portugal marca presença no Mundial de Sub-20 pela quarta vez consecutiva, depois de ter conquistado uma vaga na Coreia do Sul na condição de semifinalista do Europeu de sub-19 de 2016.A Coreia do Sul, como país anfitrião, é cabeça de série do grupo A, do qual fazem parte Guiné, Argentina e Inglaterra; o Grupo B junta Venezuela, Alemanha, Vanuatu e México, enquanto no D ficam África do Sul, Japão, Itália e Uruguai. França, Honduras, Vietname e Nova Zelândia integram o Grupo E; e Equador, Estados Unidos, Arábia Saudita e Senegal compõem o Grupo F.Diego Maradona e Pablo Aimar, ex-jogador do Benfica, participaram no sorteio, transmitido em direto no site da FIFA.Os antigos futebolistas argentinos sagraram-se campeões mundiais de sub-20: Maradona em 1979 e Aimar em 1997.