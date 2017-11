André Gomes, antigo ala de Módicus e Sp. Braga, é a cara mais conhecida do plantel do Nacional Zagreb, jovem emblema croata fundado em 2003, mas que tem dominado quase por completo a modalidade na Croácia – em 11 campeonatos possíveis, o adversário do Sporting nesta Ronda de Elite conquistou sete.A principal referência da equipa é, no entanto, o seu treinador, Robert Grdovic, considerado por muitos o melhor jogador de sempre de futsal do país que resultou do desmembramento da antiga Jugoslávia.Esta é a segunda presença dos croatas na Ronda de Elite, depois de, há um ano, terem falhado por pouco a passagem à ‘final four’, num grupo do qual faziam parte Gazprom Ugra, Araz Naxcivan e Hamburgo Panters. Melhorar o resultado da época passada é, naturalmente, o objetivo do conjunto croata, o mais cotado deste Grupo B, a seguir ao Sporting.