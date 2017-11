Continuar a ler

No arranque da 2ª parte o português André Gomes colocou o Nacional à frente (22'), com um golo muito aplaudido pelos adeptos sportinguistas presentes. Pouco depois Razorenov (23') voltou a impor a igualdade. Matheus bisou aos 38' e selou o triunfo dos croatas, que esta quinta-feira defrontam o Sporting a partir das 20h30 no Pavilhão João Rocha.



O Nacional Zagreb venceu o Dina Moscovo por 3-2 no jogo que marcou o arranque do grupo B da Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup.Apesar de os croatas terem entrado melhor no jogo e terem usufruído das primeiras oportunidades de golo, foram os russos que inauguraram o marcador aos 14 minutos, por Razuvanov, a finalizar um canto de Krutyi. Dois minutos depois Matheus colocou justiça no marcador, resultado que chegou ao intervalo.

Autor: Cláudia Marques