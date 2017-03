Continuar a ler

"O futebol feminino está a desenvolver-se a um ritmo acelerado e estão a surgir oportunidades que nem se imaginavam quando comecei a minha carreira", referiu Kessler, citada no comunicado oficial da UEFA.A antiga médio garante que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir levar o futebol feminino a um novo patamar. "Quero ajudar a desenvolver o futebol das mulheres em todos os cantos da Europa", disse Kessler.Nadine Kessler conquistou um Europeu, em 2013, duas Ligas dos Campeões, em 2012/13 e 2013/14, numa final disputada no Estádio do Restelo, em Lisboa, e a Algarve Cup em 2014, além de quatro ligas alemãs, duas das quais ao serviço do Turbine Potsdam.O presidente do organismo que tutela o futebol europeu, o esloveno Aleksander Ceferin, tem tido um papel preponderante no crescimento do futebol feminino, tendo introduzido um departamento específico na UEFA."Sinto que existe um potencial enorme para desenvolver e melhorar este lado do desporto, pelo que estou a tentar que a Liga dos Campeões feminina receba cada vez mais atenção por parte dos adeptos", rematou Ceferin.