Em declarações à 'Gazzeta dello Sport', Nani assegurou que tem como prioridade a entrada na lista de convocados de Fernando Santos para o Mundial'2018, que se vai realizar na Rússia. "Não o nego, é o meu grande objetivo. Só joguei em 2014, porque em 2010 lesionei-me. No próximo verão quero estar na Rússia. Não quero perder", afirmou.Quando questionado sobre a carreira, o extremo da Lazio destaca a conquista do Europeu em 2016 como a sua maior alegria. "Em Manchester ganhei a Premier League, Champions e o Mundial de clubes. Mas o Europeu com a minha nação foi uma coisa indescritível. Nunca me esquecerei da alegria de todo o país após a vitória", frisou.Sobre as possibilidades de conquistar o Mundial, Nani reconhece as dificuldades. "Será muito difícil. Existem equipas como a Alemanha, Espanha, Brasil e Argentina. Mas queremos ter uma palavra a dizer", destacou.

Autor: Bruno Dias