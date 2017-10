Continuar a ler

– E a atitude dos jogadores?



– Eu disse-lhe que se jogassem com alma, independentemente do resultado, aos olhos das pessoas de Oleiros iriam sempre sentir-se vencedores e penso que foi isso que aconteceu.



– Como se muda o chip para o campeonato?



– Vamos defrontar o pior adversário, pois o Fornos de Algodres não tem nenhum ponto. Espero que percebam que voltamos à realidade.

– Acho que foi giro, houve golos, ninguém se magoou, houve civismo nas bancadas e foi uma festa bonita. Espero que tenha passado a imagem que é possível fazer isto mais vezes, ou seja, os grande jogarem em campos fora do que é normal e neste caso no interior do país.