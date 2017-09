Continuar a ler

"Chamaram-nos para uma reunião e disseram-nos que a Naval não tem capacidade financeira para competir e deixa de ter futebol", disse Mário Couceiro, treinador da equipa de juvenis.De acordo com a mesma fonte, a informação foi transmitida aos técnicos e pais dos atletas por Vera Azul - que a Lusa não conseguiu ouvir -, dirigente do clube fundado em 1893 e a quinta agremiação mais antiga do país."A solução será começar um clube novo, não há nada a fazer", adiantou Mário Couceiro, numa alusão aos problemas financeiros e vazio diretivo do clube, que há anos não tem uma direção, não reúne a assembleia-geral e cuja quase totalidade dos elementos da comissão administrativa ou saiu ou está demissionária.Já Marco Figueiredo, que até à última época desportiva possuía funções no futebol de formação da Naval e na comissão administrativa, disse que as equipas de futebol de formação "transitaram todas para o clube novo", a Associação Naval 1893, emblema apresentado publicamente no verão e constituído por antigos sócios e dirigentes da Naval.Marco Figueiredo, que é vice-presidente da Naval 1893 disse ainda que o departamento de futebol de formação da Naval 1.º de Maio também "transitou todo" para o novo clube, que possui equipas em todos os sete escalões de formação distrital e uma equipa sénior na primeira divisão distrital da AFC.Fonte da AFC afirmou, por seu turno, que a associação que rege o futebol no distrito de Coimbra não tem ainda conhecimento oficial da suspensão de atividade da Naval 1º de Maio e que, se esta não for formalizada, as equipas serão eliminadas das respetivas competições após três faltas de comparência consecutivas.Fonte da Federação Portuguesa de Futebol disse à Lusa que a Naval já informou que vai falhar os jogos deste fim de semana dos campeonatos nacionais jovens, entre os quais o jogo de juniores com o Benfica.