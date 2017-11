A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) atribuiu esta terça-feira à Nazaré as duas próximas edições da fase final do campeonato nacional de futebol de praia, em 2018 e 2019, enquanto Sines vai acolher a Taça da Liga de futsal.A decisão foi tomada em reunião da direção da FPF, que entregou à Nazaré a primeira organização da fase final do nacional para dois anos, por ser "uma das cidades com maior tradição na modalidade em Portugal", apontam em nota publicada no site oficial na Internet.Por seu lado, Sines vai receber a terceira edição da Taça da Liga de futsal, que vai decorrer entre 11 e 14 de janeiro de 2018, depois de em maio de 2015 ter acolhido as final four da Taça de Portugal, masculina e feminina.

Autor: Lusa