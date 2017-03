Nélson Landim vai jogar até junho no 1º Dezembro depois de passar a primeira parte da época de estreia enquanto sénior na primeira equipa do Vilafranquense. O jovem avançado guineense, de 19 anos, foi emprestado pela SAD dos ribatejanos à formação de Sintra.Landim esteve presente em 12 partidas em 2016/17, apontado dois golos em Vila Franca de Xira. A chegada de Bruno Fernandes, por empréstimo do Sporting, reduziu as oportunidades ao dianteiro que culminou a formação no Vilafranquense.

Autor: Flávio Miguel Silva