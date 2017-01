Continuar a ler

Ao que Record apurou junto de fonte próxima do jogador, Nélson Lenho sente-se bem em Chaves, onde é muito acarinhado pelos adeptos flavienses. No entanto, olha com bons olhos para a possibilidade de jogar no estrangeiro.



Nélson Lenho tem sido um dos grandes pilares da equipa do Chaves esta temporada. Os flavienses têm surpreendido tudo e todos, desempenho que já valeu a partida de treinador e alguns jogadores.O capitão Nélson Lenho não é exceção. Soma 2.100 minutos divididos em 23 jogos, desempenho que despertou o interesse de alguns clubes esabe que da Turquia já houve mesmo uma primeira abordagem. O Konyaspor quer contratar um defesa-esquerdo com experiência e Nélson Lenho encaixa no perfil desejado pelos diretor do clube turco.

Autor: André Ferreira