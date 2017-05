Continuar a ler

A fechar, o capitão flaviense deixou uma mensagem para Ricardo Soares, que está de saída. "Que tenha a maior sorte do mundo, como desejamos ao treinador que saiu na primeira metade do campeonato. É um bom treinador e vai dar frutos noutro lado", concluiu. Mesmo com esse final menos positivo, Lenho admite que a fase final não mancha aquilo que foi feito. "Acho que não. Fomos a maior parte do campeonato a equipa sensação. É normal que haja estas quebras. Foi um ano difícil. Houve muitas mudanças, entraram e saíram jogadores. Mesmo assim demos boa resposta",Relativamente ao feito de ter sido o único totalista da Liga, Lenho reparte o mérito com os colegas. "É um marco bonito. Estou satisfeito por conseguir esse objetivo, que queria. Só é possível porque a equipa esteve muito bem e ajudou-me a aguentar este campeonato todo", elogiou.A fechar, o capitão flaviense deixou uma mensagem para Ricardo Soares, que está de saída. "Que tenha a maior sorte do mundo, como desejamos ao treinador que saiu na primeira metade do campeonato. É um bom treinador e vai dar frutos noutro lado", concluiu.

Único totalista no conjunto das 18 equipas que disputaram a Liga NOS, Nélson Lenho admite que os jogadores do Chaves só podem estar "orgulhosos" pela temporada que efetuaram, ainda que admita que a fase final não foi a desejada."Temos de estar orgulhosos na época que fizemos. Não acabamos tão bem por algum desgaste mas tenho de dar os parabéns a esta equipa fantástica e aos adeptos que nos apoiam em todo o lado. Temos de estar orgulhosos", disse o defesa, em declarações à SportTV, logo após o desaire diante do Sporting, por 4-1

