Mais dominadora, a U. Leiria acabou por dilatar o marcador em mais um grande golo, desta vez apontado, no coração da área, por Leandro, que aproveitou os muitos espaços dados pela defesa do Oleiros.A segunda parte abriu com o bis de Leandro, que aumentou para 3-0 a vantagem dos leirienses. Arrumadas as contas do vencedor, Natanael Costa mexeu na equipa e lançou Diego. Uma aposta ganha, já que, aos 74’, o brasileiro encheu-se de inspiração e, de fora da área, disparou um míssil que só parou no fundo da baliza de Wilson. Um golo fantástico do extremo, de 21 anos, a fazer explodir de alegria os calorosos adeptos do Oleiros que fizeram questão de marcar presença no renovado estádio Municipal, manifestando todo o apoio à equipa durante os 90 minutos.Os três pontos seguem para Leiria, mas a derrota não abala o sonho do Oleiros que, a partir de agora, começa a pensar nesse tão esperado encontro com os leões.