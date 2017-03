Continuar a ler

No sentido inverso estão de fora, por estarem condicionados fisicamente, o guarda-redes Stefanovic, bem como os médios Fernando Alexandre, Bouba Saré e Wallyson.





Lista de convocados:



Guarda-redes: Makaridze e Taborda



Defesas: Sagna, André Micael, Diego Galo, Rebocho, Tiago Almeida e Diego Ivo



Médios: Alan Shons, Cauê, Nildo, Alex, Neto, Dramé e Sougou



O regresso de Neto e a saída de Saré são as principais novidades nos convocados do, divulgados este sábado, para a visita de domingo ao, em jogo da 25.ª jornada da Liga NOS (18 horas).Neto esteve entregue ao departamento clínico dos minhotos, mas já consta da convocatória do técnico Augusto Inácio.

Autor: Lusa