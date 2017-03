Depois de ter regressado à competição no jogo com o Rio Ave, Neto deverá ser uma das novidades do onze com o Tondela. O médio tem melhorado os índices físicos e será aposta para dar mais consistência ao meio-campo. Bouba Saré também já se treinou ontem, sendo que Fernando Alexandre, lesionado há três semanas, é a única baixa.

Autor: Bruno Freitas