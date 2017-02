A sua experiência conquistou adeptos, equipa técnica, colegas de equipa e administradores da SAD. Nilson vem sendo pedra fundamental no trajeto do União da Madeira na 2.ª Liga. Este domingo vai defrontar o seu primeiro clube em Portugal: o Guimarães, ainda que seja a equipa B minhota. Para o dono da baliza azul e amarela, o empate caseiro frente ao Covilhã já foi digerido e agora o pensamento está na obtenção de mais uma vitória caseira.

"Nós temos consciência de que este último jogo em casa foi o menos conseguido, mas o futebol é mesmo assim, pois por vezes queremos jogar bem e não o conseguimos. Frente aos Covilhã foi o que aconteceu, pois não estivemos no nosso melhor dia, mas já estamos prontos para domingo dar uma resposta melhor e que termine com uma vitória", começou por afirmar o guardião de 41 anos.





Depois falou de um fator que pode ser importante: "O Guimarães B tem mais um ponto que nós, mas como vencemos lá e se repetirmos esse triunfo agora em nossa casa, vamos ficar com vantagem. É importante continuara vencer, principalmente, nos jogos em casa, desde que o Jorge Casquilha chegou. Temos tido uma eficácia muito boa e só perdemos agora os primeiros pontos em nossa casa".

Quanto ao opositor vindo de Guimarães, o guarda-redes foi claro: "Têm tido bons resultados, são jovens com muito valor e boa qualidade de futebol. É uma equipa bem treinada. Nós jogando em casa, estamos muito fortes e vamos focarmo-nos no que somos capazes de fazer. Temos todas as condições para vencermos mais este jogo."

Jogo especial

O brasileiro admite que a partida com os vimaranenses é especial e explica porquê: "É um jogo especial para mim, pois o clube representa muito para mim. A minha filha nasceu em Guimarães. Foram 7 épocas a representar o Vitória e estou muito grato por ter tido a oportunidade de jogar nesse clube. Estarei sempre grato pois foi a primeira porta a abrir-se para mim em Portugal, mas agora estou aqui na Madeira. Por onde passei ao longo da minha carreira, sempre honrei e respeitei as cores por onde passei. O União deu-me a oportunidade de fazer o que mais gosto que é jogar futebol. Cada treino, em cada jogo, procuro dar o meu melhor. Por isso, é o que vou fazer no domingo, de forma a no final podermos comemorar mais um triunfo".