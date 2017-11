Continuar a ler

O novo treinador dos rubronegros, que tem como auxiliares Teixeira Antunes (adjunto) e Alun Andrews (preparador físico), considera a vinda para Olhão "mais um passo na minha carreira e um excelente desafio para mim, encarado com toda a motivação, num clube enorme, com história e que merece estar em patamares mais elevados".



Nos primeiros dias de trabalho "a impressão é muito positiva", com Nilton Terroso a agradecer a forma como foi recebido pelos responsáveis da SAD e pelos jogadores, realçando que ficou "com uma imagem de competência e de qualidade, ficando uma sensação de união e de que todos se esforçam para o mesmo objetivo",



Por isso o treinador acredita que "existe aqui um potencial enorme capaz de se expressar dentro do campo e também num trabalho de base para o Olhanense chegar aos níveis onde já esteve e onde merece estar".

Nilton Terroso quer "vencer, com humildade e tendo consciência que existe muito trabalho pela frente. Sei o clube onde estou e conheço a exigência da tarefa. O plantel tem qualidade mas isso só por si não chega e teremos de trabalhar muito para dentro de campo merecermos as vitórias".

O novo treinador dos rubronegros dirigiu-se aos sócios e adeptos do clube: "Quero dizer-lhes que tenho orgulho em estar a representar o Olhanense e sinto gratidão por terem acreditado em mim. Prometo motivação ao mais elevado nível e trabalho a cem por cento. Vou entregar-me com tudo o que tenho para dar, servindo o Olhanense da melhor forma possível".

O luso-canadiano Nilton Terroso, sucessor de Bruno Saraiva no comando técnico do Olhanense, mostra crença na subida, embora os rubronegros se encontrem a sete pontos do líder da Série E do Campeonato de Portugal, o Farense, e a quatro do segundo colocado, o Casa Pia."O objetivo passa por vencer jogo a jogo, para chegarmos aos primeiros dois lugares, que dão acesso à fase de subida", referiu Nilton Terroso, em declarações publicadas na página oficial do Olhanense no Facebook.

Autor: Armando Alves