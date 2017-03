Pela primeira vez na história, o Nogueirense vai ter duas equipas da formação na fase de apuramento para o Nacional. Os Sub-17 do clube da AF Porto já tinham festejado há uma semana e anteontem foi a vez dos Sub-19. Vistos como a grande revelação do futebol juvenil distrital, o Nogueirense tem dado passos firmes para a tão desejada afirmação no desporto-rei. Os Sub-17 somam 22 jogos consecutivos sem perder e têm o melhor ataque da prova com 89 golos marcados em 27 partidas."A palavra sucesso ainda não está consolidada no balneário dos Sub-17. Queremos ser campeões da nossa série, mas o grande objetivo é mesmo subir à 1.ª Divisão Nacional. Aí sim, podemos falar em sucesso. Criámos uma verdadeira equipa, onde todos remam para o mesmo lado. Os jogadores têm sido solidários e humildes. Começámos mal, com duas derrotas em cinco jornadas, mas sempre acreditamos em nós. Os jogadores têm sido fantásticos a todos os níveis. Os 22 jogos seguidos sem perder - apenas três empates – refletem bem todo o nosso esforço e dedicação", começou por referir o treinador Ricardo Braziela, já de olho na fase seguinte onde o Nogueirense vai medir forças com Rio Ave, Penafiel e Freamunde."Assumimos este projeto com a forte convicção de que podíamos fazer história. Vamos defrontar adversários cuja equipas principais estão na 1.ª e 2.ª Liga. Trabalhámos e passámos etapas para cumprir o nosso desejo. Agora, tudo faremos para sermos felizes…", finalizou o treinador dos Sub-17.Um dos grandes responsáveis por esta época histórica do Nogueirense é Sérgio Leite, antigo guarda-redes internacional português, que se notabilizou ao serviço do Boavista. O coordenador da formação do clube da cidade da Maia também falou a. "O sucesso de se atingir fases finais deve-se ao empenho, dedicação, qualidade e profissionalismo dos recursos humanos que temos no Nogueirense e à exigência que temos para potenciar os nossos jogadores. Para além disso, temos apostado na prospecção para encontrarmos atletas com o perfil que definimos para as nossas equipas. Ambicionamos que o maior número possível de jogadores chegue à nossa equipa principal e também temos o objetivo, a curto prazo, que essa equipa principal suba de divisão [milita atualmente na Divisão de Honra da AF Porto]. Neste momento, já projetamos atletas para divisões superiores e mesmo para campeonatos estrangeiros. Sabemos que será difícil segurar todos os jogadores, mas uma das nossas preocupações será sempre a sua valorização", afirmou Sérgio Leite.Refira-se, a fechar, que os Sub-19 ainda não conhecem todos os adversários para a fase seguinte, mas que a liderança na Série 1, com o melhor ataque (82 golos em 27 jogos) e a segunda melhor defesa (23 golos sofridos) lhes abre fortes perspetivas de apuramento para a 2.ª Divisão Nacional. Nogueirense, um nome a decorar…

Autor: Ricardo Vasconcelos