O Real não dá por perdida a hipótese de disputar a Taça CTT, apesar de ter sido afastado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF devido à utilização considerada irregular de Abou Touré no jogo com o Belenenses.O clube de Monte Abraão emitiu um comunicado no qual admite recorrer desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto, "recusando liminarmente" os fundamentos da acusação de que "praticou uma infração de forma livre, consciente e voluntária", explicando que o problema teve a ver com a plataforma utilizada para inscrever os jogadores."O jogador Abou Touré foi utilizado no jogo no dia 29 de julho porque o processo de inscrição através da plataforma ‘Transfer’ foi concluído no dia 25 de julho com a referência de ‘Apto’", explica a nota à imprensa, na qual os responsáveis do Real assumem que só souberam da alegada irregularidade após contacto de Record. "Nas épocas anteriores, nos campeonatos não profissionais, a inscrição dos jogadores foi sempre efetuada através das plataformas ‘AOL’ e ‘Score’, que emitem um alerta em caso de impedimento de um jogador", lia-se ainda no comunicado. Por isso, o clube entendeu não haver qualquer problema na utilização do avançado senegalês no Restelo.

Autor: Cláudia Marques