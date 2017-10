Continuar a ler

Já fora da Taça de Portugal pela eliminação frente à Associação Oliveirense, o Mafra, na opinião do treinador, vê com bons olhos a ausência de competição no próximo fim de semana. "Tem sido um arranque de temporada que tem deixado algumas mazelas. Além disso, tenho um plantel com muita qualidade onde todos podem ser opção e vamos trabalhar em cima dessa ideia e este tempo é importante para recuperar lesionados; Kiki e João Martins ainda não jogaram e Campanholo também tem estado de fora das opções", considerou o treinador que apesar de ter apenas 31 anos já saboreou por 5 vezes a subida de divisão - 3 ao serviço do Ericeirense, e duas em Pêro Pinheiro.



Luís Freire que é o rosto de um novo projecto da SDUQ do Clube Desportivo de Mafra que levou a cabo uma revolução no plantel, reduzindo significativamente custos com o futebol profissional.



No regresso do Campeonato de Portugal agendado para dia 22 o Mafra mede forças com o 1º Dezembro, jogo agendado para São Pedro de Sintra.



Já fora da Taça de Portugal pela eliminação frente à Associação Oliveirense, o Mafra, na opinião do treinador, vê com bons olhos a ausência de competição no próximo fim de semana. "Tem sido um arranque de temporada que tem deixado algumas mazelas. Além disso, tenho um plantel com muita qualidade onde todos podem ser opção e vamos trabalhar em cima dessa ideia e este tempo é importante para recuperar lesionados; Kiki e João Martins ainda não jogaram e Campanholo também tem estado de fora das opções", considerou o treinador que apesar de ter apenas 31 anos já saboreou por 5 vezes a subida de divisão - 3 ao serviço do Ericeirense, e duas em Pêro Pinheiro.Luís Freire que é o rosto de um novo projecto da SDUQ do Clube Desportivo de Mafra que levou a cabo uma revolução no plantel, reduzindo significativamente custos com o futebol profissional.No regresso do Campeonato de Portugal agendado para dia 22 o Mafra mede forças com o 1º Dezembro, jogo agendado para São Pedro de Sintra.

Em vésperas da paragem do campeonato de Portugal para a realização da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, o Mafra assumiu de forma isolada a série D, depois de ter vencido em casa o Caldas por 1-0.Depois de um arranque onde a equipa mafrense somou dois empates na três primeiras jornadas - em casa com o Fátima (1-1) e fora com o Loures pelos mesmo resultado, o Mafra alcançou uma série de três vitórias consecutivas, duas em casa com Lusitânia (3-0) e Caldas (1-0), tendo pelo meio saído vitorioso na deslocação a Torres Vedras com uma vitória sobre o então comandante da série. Os comandados de Luís Freire venceram por 2-3, com o golo da vitória da autoria de Morelatto, a ser apontado na ultima jogada do dérbi do Oeste.

Autor: Rui Jorge Cabaço