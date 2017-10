A SAD do Estoril já está a trabalhar de forma intensa para apresentar o novo treinador nos próximos dias mas a decisão final ainda não está tomada. Neste momento, existe apenas um perfil do técnico pretendido: português e na linha de Pedro Emanuel, ou seja, disposto a trabalhar com um plantel jovem.

Esta opção confirma que a saída do técnico da Amoreira ficou a dever-se apenas à crise de resultados – oito derrotas consecutivas – já que o treinador pretendido é na linha do anterior. A administração da SAD, depois do encontro decisivo para consumar a rescisão com Pedro Emanuel, sábado à tarde, marcou para hoje nova reunião na qual o dossier será amplamente debatido. Perante este perfil traçado e bem definido, a lista de candidatos é reduzida, ou seja, muito menor do que o número de nomes entretanto propostos aos dirigentes nestas últimas horas.

Continuar a ler

Um pormenor parece seguro: apesar de a SAD pertencer à empresa brasileira Traffic, o técnico não deve vir do outro lado do Atlântico. A última experiência com um treinador estrangeiro, no caso o espanhol Pedro Carmona, não teve o sucesso pretendido e esse aspeto pesa agora. Ou seja, o treinador terá de conhecer bem o futebol nacional. Entretanto, o treino de hoje será orientado por Filipe Pedro, o adjunto que já trabalhava no clube quando Pedro Emanuel chegou. Caso a escolha do novo treinador demore mais tempo, será mesmo o interino a comandar a equipa em Paços de Ferreira, no próximo fim de semana. Números 2 Clube em que Filipe Pedro já trabalhou como adjunto. A estreia foi no Sporting (esteve nas camadas jovens dos leões entre 2008 e 2015), rumando depois ao Estoril como preparador-físico. 5 Equipas em que Filipe Pedro jogou como médio. Começou no Sp. Lourel (venceu a Divisão de Honra da AF Lisboa) seguindo-se o Mafra B, o CAC Pontinha, o GS Loures e o Sabuguense.

Autor: Miguel Amaro