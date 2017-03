Continuar a ler

O diretor da FPF para o futsal, Pedro Dias, explicou que este número é "apenas um indicador que permite medir a eficácia das medidas que foram construídas e implementadas de forma partilhada com os diversos agentes desportivos, nomeadamente as associações de futebol, os clubes, os treinadores, os árbitros e os parceiros comerciais", e mostrou-se confiante num crescimento ainda maior até ao final de junho."Alcançámos este número durante a atual época desportiva e é possível antecipar que este irá aumentar até ao final da época. Este trata-se também de um indicador do investimento que a FPF tem feito no desenvolvimento desta modalidade e corolário do que foi a implementação de um plano de desenvolvimento estratégico do futsal. Aumentou-se a oferta em termos desportivos, e encontrámos por parte das associações de futebol e dos clubes a recetividade que nos possibilitou um crescimento desta dimensão", referiu o responsável, ao site do a organismo federativo.