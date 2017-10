Continuar a ler

Quanto à receção do FC Porto ao P. Ferreira, no sábado, o árbitro nomeado é Manuel Oliveira, que já apitou os dragões frente ao Moreirense e o Sporting diante do Tondela. O juiz da AF Porto terá a ajuda do internacional Fábio Veríssimo como vídeo-árbitro.



NOMEAÇÕES PARA A 9.ª JORNADA



Estoril-Boavista - Árbitro: Tiago Martins; VAR: António Nobre

Feirense-Rio Ave - Árbitro: Rui Oliveira; VAR: Manuel Mota

V. Setúbal-Marítimo - Árbitro: Vasco Santos; VAR: Carlos Xistra

FC Porto-P. Ferreira - Árbitro: Manuel Oliveira; VAR: Fábio Veríssimo

Tondela-Belenenses - Árbitro: Gonçalo Martins; VAR: Bruno Paixão

Aves-Benfica - Árbitro: Nuno Almeida; VAR: Vítor Ferreira

Sporting-Chaves - Árbitro: Rui Costa; VAR: Bruno Esteves

Moreirense-Sp. Braga - Árbitro: Jorge Sousa; VAR: João Pinheiro

Nuno Almeida vai apitar a receção do Benfica ao Aves, jogo referente à 9.ª jornada da Liga que está agendado para domingo, às 20h15. O árbitro, da Associação de Futebol do Algarve, estreia-se em encontros que envolvem os três grandes esta temporada e terá Vítor Ferreira, juiz que se estreia esta época na principal categoria, como vídeo-árbitro.Igualmente no domingo, mas às 18 horas, o Sporting-Chaves será ajuizado por Rui Costa, que tem o Benfica-Belenenses como único encontro dos grandes esta temporada. Já o VAR será Bruno Esteves, que irá fazer o sétimo jogo nesta Liga com essas funções.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto