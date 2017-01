Continuar a ler

O Benfica lidera o campeonato, com 41 pontos, seguido por FC Porto, com 35, e Sporting de Braga e Sporting, ambos com 33.Arouca-Estoril, Tiago Antunes (Coimbra).Benfica-Boavista, Luís Ferreira (Braga).Vitória de Setúbal-Nacional, Gonçalo Martins (Vila Real).Desportivo de Chaves-Sporting, Nuno Almeida (Algarve).Feirense-Vitória de Guimarães, Jorge Sousa (Porto).Marítimo-Paços de Ferreira, Manuel Oliveira (Porto).FC Porto-Moreirense, Fábio Veríssimo (Leiria).Belenenses-Rio Ave, João Matos (Viana do Castelo).Sporting de Braga-Tondela, Hélder Malheiro (Lisboa).