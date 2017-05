Nuno Coelho, capitão do Arouca, não evitou as lágrimas no final do encontro com o Estoril. O médio assumiu as responsabilidades dos jogadores na descida de divisão, deixando uma palavra aos adeptos e à direção, que "não mereciam" tal desfecho."Não há muito a comentar. Fizemos segunda volta desastrosa", começou por dizer Nunco Coelho, à Sport TV, num discurso interrompido pela emoção. "Nós, jogadores, pusemo-nos a jeito", acrescentou.Para o médio, agora importa perceber as razões que levaram à descida. "Queremos dar uma palavra aos adeptos, que não mereciam isto. Nem a direção. Sabíamos que isto podia acontecer. Quando se cai lá em baixo, é difícil sair. O corpo queria, mas a cabeça não acompanhava. Os culpados somos nós."