Como se as duas derrotas nos dois primeiros jogos já não fossem suficientemente más, Manuel Machado ainda ficou ontem a saber que não vai poder contar com Nuno Coelho para as próximas quatro semanas. O médio e capitão de equipa contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda na receção ao Belenenses, tendo sido substituído aos 18 minutos, e o tempo de paragem nunca será inferior a um mês.

Uma baixa de peso, sobretudo porque vem aí uma fase bastante complicada para o Arouca, com a visita a Braga e as receções a FC Porto e Sporting.

Indiscutível tanto como Lito Vidigal como agora com Manuel Machado, Nuno Coelho soma já um total de 30 jogos esta época. Apesar de ser médio de origem, o camisola 66 foi também muitas vezes opção no eixo da defesa, posição onde dá iguais garantias. Ciente da importância do capitão de equipa, Manuel Machado já no final do jogo com o Belenenses lamentou a lesão contraída durante o jogo. "É um jogador importante e claro que a sua ausência faz diferença no rendimento da equipa. Veremos a real gravidade da lesão", referiu o técnico na noite de segunda-feira, ainda antes de conhecer o veredicto do departamento médico. Agora, terá de encontrar uma solução para o meio-campo, que deve passar por Adilson.