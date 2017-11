Nuno Couto, capitão da Associação Desportiva do Fundão, do primeiro escalão do futsal nacional, vai substituir interinamente Bruno Travassos no comando da equipa.O clube fundanense anunciou a saída do treinador de 36 anos, que pela terceira vez orientou a formação, que ocupa o sétimo lugar na Liga, com 15 pontos em 12 jogos.O universal, de 33 anos, deixa de jogar na equipa onde alinhava há 15 anos, 12 deles no principal escalão da modalidade, para assumir funções de técnico, numa tarefa em que manterá João Nuno Ribeiro e Dário Gaspar como adjuntos.

Autor: Lusa