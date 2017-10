Nuno Lobo está à frente da Associação de Futebol de Lisboa desde 2012, tendo sido reconduzido como presidente em 2016. Em entrevista à AFL Magazine, a nova revista do organismo, o presidente da entidade deixou um desejo que gostava de ver cumprido até 2020, ano de final de mandato."Como já disse, penso que agora a associação tem um novo protagonismo e uma voz mais forte no contexto nacional. Claro que pôr ao serviço dos clubes uma nova sede e o canal de televisão são causas que assumi pessoalmente, em conjunto com toda a direção, e que vão conferir uma nova dimensão à AFL, mas confesso que não gostaria de terminar o meu mandato sem ver um clube de Lisboa ganhar uma competição europeia de futebol ou de futsal. Penso que uma vitória dessas seria como a cereja no topo do bolo", reiterou o dirigente, de 39 anos, que apresentou também um renovado site no mesmo endereço: http://www.afl.pt/



Sobre o futuro e as promessas com que se comprometeu para o quadriénio 2016-2020, Nuno Lobo apontou a "três grandes pilares": a aquisição de uma nova sede, a constituição de um canal de televisão próprio e a proximidade com os clubes, uma "imagem de marca da AFL".

Autor: Flávio Miguel Silva