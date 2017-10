Continuar a ler

Instado sobre se os clubes podem mudar a situação que envolve os muitos incêndios que, habitualmente, todos os verões deflagram em Portugal, o dirigente aponta a necessidade da mudança vir de cima.



Instado sobre se os clubes podem mudar a situação que envolve os muitos incêndios que, habitualmente, todos os verões deflagram em Portugal, o dirigente aponta a necessidade da mudança vir de cima."Essencialmente, julgo que tem de haver uma medida governamental e de todos aqueles que governam a proteção civil nacional. Obviamente, os clubes, em todas as regiões, têm um papel relevantíssimo com os bombeiros e com as associações culturais e desportivas. Obviamente não se demitirão das responsabilidades que têm neste caso ainda que não tutelem organismos da proteção civil", sublinhou.

Nuno Lobo apresentou esta segunda-feira a revista da Associação de Futebol de Lisboa que reaparece de forma revigorada depois da sua publicação ter cessado nos anos 1990. No final, o presidente do organismo lamentou o sucedido nos últimos dias e garantiu, que em respeito para com os vítimas dos incêndios, os encontros organizados pela AF Lisboa irão ser precedidos por um minuto de silêncio."É um momento triste para Portugal. Também o futebol tem de mostrar a sua solidariedade que hoje estão a sofrer, por todo o país, com mais esta tragédia. A AF Lisboa não podia deixar de estar solidária com todos aqueles que sofrem na pele com esta tragédia. Nesse sentido, e porque o futebol também tem de dar exemplos à sociedade, a AF Lisboa vai decretar um minuto de silêncio nos seus jogos no próximo fim de semana, em todas as categorias e em todas as provas federadas que associação organiza. Que seja um exemplo para que nunca mais aconteça em Portugal", começou Nuno Lobo por dizer a

Autor: Flávio Miguel Silva