O Sacavenense anunciou a contratação de Nuno Lopes para o cargo de treinador principal da equipa que na temporada que agora findou alcançou a permanência no Campeonato de Portugal Prio.O técnico português, de 42 anos, orientou o Santa Iria durante três épocas e esteve perto de alcançar a subida no Pró-Nacional da AF Lisboa. Regressa ao clube que já orientou nos distritais, sucedendo no cargo a Tuck.

Autor: Flávio Miguel Silva