Filipe Pedro vai orientar o Estoril, no domingo, em Paços de Ferreira. Aos 30 anos, o técnico vai estar pela segunda vez como figura principal no banco dos canarinhos, depois de na época passada também ter feito a ponte entre Fabiano Soares e Pedro Carmona, com uma vitória (4-2) sobre a Sanjoanense, na Taça de Portugal.

Mas quem é Filipe Pedro? Como é a sua relação com os jogadores? Record falou com Nuno Lopes, ex-jogador dos canarinhos, sobre o técnico. "Como profissional é de grande entrega ao trabalho. Como pessoa, é um ‘gajo porreiro’, fala muito com os jogadores. É novo, mas conhece bem o clube pois já lá está há alguns anos. O facto de ter a mesma idade de alguns deixa os jogadores mais à vontade", começa por explicar ao nosso jornal.

Para Nuno Lopes, esta opção foi acertada. "O Filipe Pedro é o ideal para esta jornada. A responsabilidade pela classificação não é dele, por isso só tem a ganhar. Com estes jogadores, e por conhecer bem o plantel, ele tem condições para chegar lá e conseguir um bom resultado. Se for feliz neste jogo, até podem decidir pela sua continuidade como treinador principal e não como interino. Espero que tenha sorte, o plantel não merece estar nesta situação", sustenta. Solução pode prolongar-se A SAD do Estoril continua a tratar da sucessão de Pedro Emanuel, mas ontem não houve novidades, além de mais nomes sugeridos por empresários. Segundo apurámos, a continuidade de Filipe Pedro como principal não está descartada, dependendo dos resultados.

Autor: Miguel Amaro