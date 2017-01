A saída de Lucas Farias deixou em aberto uma vaga na lateral direita que está muito perto de ser preenchida por Nuno Lopes, de 30 anos. O irmão gémeo do também lateral e internacional português Miguel Lopes rescindiu esta semana com os cipriotas do Apollon (onde alinhou nas últimas duas temporadas e meia) e deve assinar por época e meia.

A lesão do brasileiro fez com que o Estoril cessasse o contrato de empréstimo com o São Paulo para se lançar de imediato no mercado à procura de uma alternativa. E esta foi encontrada. Record sabe que a SAD canarinha procurou soluções no Brasil, mas tais intentos revelaram-se infrutíferos. Por isso, o futuro passa por um jogador que fez o seu percurso quase inteiramente em Portugal.

Nuno Lopes envergou as cores do Rio Ave, Beira-Mar, Oliveirense, Boavista, Operário de Lagoa e Sintrense, preparando-se agora para assinar pelos canarinhos na condição de jogador livre. Em sentido contrário, o avançado brasileiro Luiz Phellype, que estava cedido aos angolanos do Recreativo do Libolo, rescindiu e rumou ao P. Ferreira.

Autor: Miguel Amaro