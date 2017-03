Nuno Manta mostrou-se muito satisfeito com a vitória deste domingo diante do Chaves , que permitiu ao Feirense ultrapassar a barreira dos 30 pontos, habitualmente considerada como suficiente para garantir a manutenção."O cenário ideal é ganhar. Os resultados é que interessam e queríamos chegar aos 32 pontos. Hoje a equipa mostrou que quer ficar na I Liga. Tivemos uma excelente segunda parte perante uma boa equipa. Os jogadores acreditaram sempre e tivemos uma moldura humana muito bonita. Estou feliz porque demos mais um passo para o Feirense poder festejar o seu centenário participando na I Liga em 2018. Sou treinador principal e, perante os meus jogadores e a direção, sei que todos têm dado muito de si para que esta recuperação no campeonato fosse possível", referiu o técnico.O timoneiro dos fogaceiros explicou depois o segredo da vitória: "A equipa esteve unida e teve velocidade e alteramos um pouco a estrutura tática para surpreendermos o Chaves. Temos treinado o sistema tático alternativo para o podermos utilizar quando necessário e hoje foi necessário e resultou".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões