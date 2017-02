Após o empate (1-1) com o Moreirense , o treinador do Feirense, Nuno Manta, não escondeu que o ponto conquistado acaba por ser bom. "Estou satisfeito. Estaria muito mais se tivesse conseguido os três pontos, mas conseguimos um ponto frente a um adversário direto, o que é muito importante", salientou o técnico.Nuno Manta admite que a estratégia passava por aproveitar o desgaste dos jogadores do Moreirense depois destes ter conquistado a Taça da Liga no domingo. "O Moreirense tem jogadores de muita qualidade. Tentamos bloquear saídas e na segunda parte com mais critério e mais qualidade na posse de bola tentamos bloquear o adversário. O Moreirense na primeira parte conseguiu algumas transições que nos causaram dificuldades. Na segunda, depois de empatarmos e de ficamos com menos um jogador, então procurámos segurar este ponto que é importante", acrescentou.

Autor: Lusa