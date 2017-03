Continuar a ler

Nuno Manta Santos, treinador do Feirense , admitiu este sábado que o Chaves é um adversário difícil, esperando um jogo intenso e muito disputado no domingo, na receção aos flavienses na 26.ª jornada da Liga NOS.Na abordagem ao jogo, o treinador do Feirense recordou que a manutenção ainda não está garantida, ambicionando pontuar para alcançar o objetivo do clube. "Mais de 32 pontos, e tendo em conta as épocas anteriores, seria seguro, mas não havendo segurança máxima no futebol teremos de assegurar a manutenção matematicamente. É essa pontuação que vamos tentar alcançar com o desportivo de Chaves, sendo certo que será mais um passo para nós no caminho até ao nosso objetivo", refere.

Autor: Lusa