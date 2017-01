Nuno Manta mostrou-se satisfeito com o triunfo deste domingo diante do Estoril, salientando no entanto que este campeonato vai ser muito exigente em termos de conseguir a manutenção."Era um jogo extremamente importante para o Feirense porque jogámos contra um adversário direto. A vitória é muito positiva para o Feirense. Faltam disputar muitos pontos e há um longo caminho a percorrer, porque 30 pontos não devem ser suficientes para a manutenção", referiu o treinador dos fogaceiros.O técnico deu depois os parabéns à equipa por cumprir o que se pedia: "Tudo o que tínhamos projetado para o jogo, os jogadores souberam interpretar como se pretendia. O Estoril esteve perto de empatar através de bolas paradas, mas também tivemos oportunidades para marcar. Defendemos a vantagem com unhas e dentes e por isso os jogadores estão de parabéns".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões