"Na segunda parte, houve momentos em que conseguimos pressionar, tivemos alguns cruzamentos, tentámos contrariar, mas do outro lado está uma equipa com muita qualidade, que sabe gerir o controlo da bola, não tivemos capacidade para fazer pressão mais alta em algumas zonas", continuou.Diogo Almeida, de 19 anos, foi a grande surpresa do onze dos fogaceiros. O lateral, de 19 anos, ainda não tinha jogado na Liga NOS. "Jogou o Diga [Diogo Almeida] porque vi que ele tinha competência para realizar o jogo. Sem ver em detalhe a partida, penso que ele cumpriu perfeitamente o que lhe pedi", justificou em relação à escolha do jovem no lugar de Luís Aurélio.Recorde-se que esta foi a quinta derrota consecutiva do Feirense em jogos oficiais. O técnico dos fogaceiros, ainda assim, acredita na "força" da sua equipa para inverter o mau momento."Nesta série de derrotas estamos a fazer tudo para voltar a pontuar. É evidente que esta série de resultados não traz força psicológica, mas nós temos força para acreditar no que fazemos e importa, acima de tudo, termos coragem", concluiu.