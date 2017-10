Nuno Manta não quer repetir o pior registo de José Mota na temporada passada –cinco derrotas seguidas, que lhe valeram o despedimento – e, por isso, está a preparar com todo o cuidado a deslocação a Guimarães. Com Babanco e Etebo ao serviço das respetivas seleções, o treinador do Feirense tem procurado em cada treino encontrar as melhores alternativas aos dois habituais titulares. Luís Aurélio e João Graça têm sido testados no meio-campo, enquanto para o corredor esquerdo do ataque as opções mais fortes parecem ser Edson Farias ou Luís Machado.