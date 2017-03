Continuar a ler

O treinador do Feirense considerou que o resultado na jornada anterior com o(0-0) foi positivo, mas espera um jogo ainda mais difícil."Depois do empate com o Nacional, esperamos um jogo difícil, mas vamos fazer tudo para que o resultado positivo seja nosso", refere.Nuno Manta Santos considera que os seus jogadores não estão preocupados com o passado, nem com o historial de confrontos entre as equipas, e recorda que a equipa está motivada para pontuar."A nossa ambição é a de somar pontos como em todos os jogos. Fazer história? Queremos é somar pontos", sublinha.O treinador do Feirense não poderá contar com, castigado, e, ainda a recuperar de lesão, mas assume que o plantel tem soluções para as ausências."As contrariedades fazem parte do futebol. Há jogadores que não estão disponíveis, mas estão outros prontos para jogar caso sejam solicitados", afirma.O técnico admite que a lotação do estádio será um factor de motivação para ambas as equipas, mas está focado nas qualidades que a sua equipa pode apresentar dentro de campo."Um estádio cheio empolga qualquer atleta. Isso dá sempre uma força anímica a quem está dentro do campo. Quanto ao Feirense, no seu global, a capacidade de trabalho e a organização são fatores importantes. O Feirense vai jogar 11 contra 11 dentro do campo, contra o Benfica", refere.O técnico da equipa fogaceira sabe das dificuldades que vai encontrar e está preocupado em anular os pontos fortes da equipa adversária, mais do que as individualidades."Qualidade em termos individuais, há em qualquer jogador do Benfica. No conjunto, é uma equipa muito forte. O adversário olha sempre com muito respeito para os seus adversários. Neste momento, tem 57 pontos. É uma equipa com duas derrotas e três empates. Esses fatores implicam que estude muito bem os seus adversários e está preparado para qualquer jogo. Sábado não deve fugir à regra. É por isso que não podemos estar só focados no Mitroglou, temos de nos focar em todos os jogadores do Benfica", conclui.