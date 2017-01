Nuno Manta salientou que o Feirense não entrou bem no jogo deste domingo em Alvalade , mas realçou a mudança de atitude ao intervalo e chegou a acreditar no empate diante do Sporting."O Sporting na primeira parte foi muito forte, não entrámos bem na nossa organização defensiva. Fizemos três faltas na primeira parte, o que torna o jogo muito fácil para o Sporting. Estivemos bem com bola, tivemos um ou outro lance de bola parada. Na segunda parte mudámos um pouco a atitude e maneira de estar em campo. Começámos a ter mais bola, o Sporting ficou intranquilo, fizemos o golo e a equipa acreditou ate ao fim. Mas também sabíamos que, a qualquer momento, o Sporting podia fazer o 3-1. Agora na parte final uma pessoa acreditou sempre, naquele lance de bola parada, no livre… Com 2-1 é sempre possível conseguir o empate", referiu à Sport TV.O treinador do Feirense sublinhou ainda que os fogaceiros tentam sempre respeitar os seus princípios de jogo: "O Feirense quer mostrar a sua identidade e cultura, a sua filosofia de clube, e é isso que tentamos fazer em todos os jogos".

Autor: Luís Miroto Simões