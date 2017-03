Nuno Manta analisou a vitória do Feirense este sábado no reduto do V. Setúbal , dizendo que a sua equipa foi melhor nos segundos 45 minutos."Foi um jogo com duas partes distintas. O Vitória foi mais forte na primeira parte e conseguiu bloquear as nossas saídas para o ataque. Chegaram ao golo de bola parada. Tivemos bola nesse período, mas não criámos situações de finalização. No segundo tempo entrámos mais fortes, subimos as linhas e chegámos também ao golo de bola parada. Crescemos com as alterações que fizemos na partida. Estivemos bem no cômputo geral e, após o intervalo, fomos superiores", referiu.O treinador dos fogaceiros falou depois sobre a luta pela permanência, agora que a equipa chegou aos 29 pontos: "Matematicamente, não está nada garantido. Demos, isso sim, mais um passo importante para conseguirmos a histórica permanência".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões